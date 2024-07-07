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Batman da şehrin göbeğinde apartman yanıyor! Alevlere müdahale eden itfaiyenin suyu bitti

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Batman'da bir apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Alevler kısa sürede 4 daireye sıçrarken, olay yerine gelen itfaiyenin suyu bitti. Binanın üst katı yanmaya devam ediyor.

Batman'da bir apartmanın en üst katında çıkan diğer dairelere de sıçrarken, alevlere müdahale eden itfaiyenin suyu bitti.

APARTMANDA YANGIN ÇIKTI

Batman'ın merkez Fatih Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın teras katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede 4 daireye daha sıçradı.

İTFAİYENİN SUYU BİTTİ

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Görgü tanıkları olaya müdahale eden itfaiyenin suyunun bittiğini bunun üzerine yangın yeniden alevlendiğini söyledi.

Batman da şehrin göbeğinde apartman yanıyor! Alevlere müdahale eden itfaiyenin suyu bitti

Batman da şehrin göbeğinde apartman yanıyor! Alevlere müdahale eden itfaiyenin suyu bitti

Batman da şehrin göbeğinde apartman yanıyor! Alevlere müdahale eden itfaiyenin suyu bitti

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

İtfaiye Batman 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Hasan Has:

Nasıl bir haber itfaiyenin suyu bitti,

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Martin Sikertel:

Allah yardımcıları olsun; umarım en kısa sürede kontrol altına alınır. Ve umarım yine kaçak elektrikten tesisata fazla yüklenmek değildir sebebi.

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