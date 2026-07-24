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Beşiri’de Anız Yangını Korkuttu

Beşiri’de Anız Yangını Korkuttu
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Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Ayrancı köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan anız yangını, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle çevredeki tarım arazilerine sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Batman'ın Beşiri ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Beşiri'ye bağlı Ayrancı köyü mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın çevredeki tarım arazilerine sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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