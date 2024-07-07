Batman'da 9 Katlı Bir Binanın Teras Katında Çıkan Yangın TOMA İle Söndürüldü

Batman'da 9 katlı bir binanın teras katında çıkan yangın geceyi aydınlatırken, alevler TOMA desteğiyle söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, merkez Bahçelievler Mahallesinde 9 katlı bir binanın teras katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, TOMA desteğiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iki daire kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BATMAN