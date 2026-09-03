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Gercüş'te Havalı Tüfek Kazası: 7 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Gercüş'te Havalı Tüfek Kazası: 7 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
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Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Kayalar köyünde oyun oynayan 7 yaşındaki A.A., havalı tüfekten kazara çıkan saçmanın bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Gercüş Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından, ayağında saçma tespit edilen çocuk, tedavi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocukla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde 7 yaşındaki çocuk, havalı tüfekten kazara çıkan saçmanın isabet etmesi sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Kayalar köyünde oyun oynadığı sırada havalı tüfekten çıkan saçmanın isabet etmesi sonucu kazara bacağından yaralanan 7 yaşındaki A.A., durumun fark edilmesi üzerine Gercüş Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada yapılan ilk müdahalede ve çekilen röntgen filminde, saçmanın çocuğun ayağında kaldığı tespit edildi. A.A., ayağındaki saçmanın çıkarılması ve ileri tetkik ile tedavi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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