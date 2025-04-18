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Batman'da 55 Suçtan Aranan Firari Jandarma Tarafından Yakalandı

Batman'da 55 Suçtan Aranan Firari Jandarma Tarafından Yakalandı
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Batman'da 8 aylık takibin ardından 223 yıl hapis cezası bulunan M.Ş.B. isimli firari, çobanlık yaparken yakalandı. JASAT ekipleri, Beşiri ilçesinde yapılan operasyonla şahsı tutukladı.

Batman'da 'mal varlığına karşı işlenen 55 suçtan' aranma kaydı bulunan ve 223 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, jandarmanın 8 aylık takibi sonucunda 'çobanlık' yaparken yakalandı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından nitelikli suçlardan aranma kaydı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. 20 ilin adli makamlarınca mal varlığına karşı işlenen 55 suçtan aranma kaydı bulunan ve 223 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.Ş.B. isimli şahsın yakalanması için 8 ay süren çalışmalar sonucu şahsın nüfusa kayıtlı olduğu Sason ilçesine uzak, akrabalık bağı olmayan Beşiri ilçesinde arazide tek başına çobanlık yaparak yaşadığı tespit edildi. Şahıs, Beşiri arazisinde tek başına saklandığı bölgede JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

Yakalanan şahıs adli işlemlerinin ardından aynı gün tutuklanarak Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BATMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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