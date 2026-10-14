Batman'da 5 katlı binanın ikinci katından düşen 17 yaşındaki kız hastaneye kaldırıldı

Batman'da 5 katlı bir binanın ikinci katından düşen 17 yaşındaki kız yaralandı.

Olay, merkez Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Y. (17), henüz bilinmeyen bir nedenle 5 katlı binanın ikinci katından düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan genç kız için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı