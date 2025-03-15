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Batman'da 45 Yıl Cezası Olan Firari Zanlı Yakalandı

Batman'da 45 Yıl Cezası Olan Firari Zanlı Yakalandı
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Batman'da, hakkında 45 yıl hapis cezası bulunan ve 3 yıldır firar eden Y.E. isimli zanlı, JASAT ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Batman'da hakkında kesinleşmiş 45 yıl hapis cezası bulunan ve 3 yıldır firari olan zanlı JASAT ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan hakkında 45 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalarda 6 ay boyunca takibe alınan zanlının yakalanmamak için çok sayıda sahte kimlik kullandığı, sürekli saç ve sakal modeli ile giyim tarzını değiştirdiği, suç oranı yüksek mahallelerde kalarak o bölgelerden dışarı çıkmadığı, dijital iz bırakmamak için cep telefonu kullanımından kaçındığı, insanlarla iletişimini yanından hiç ayrılmayan beş altı yakın arkadaşı aracılığı ile yaptığı tespit edildi.

Batman JASAT ekipleri tarafından üç yıl boyunca firar olan bu şahsın yakalanması için her aşaması titizlikle yürütülen operasyon sırasında şahsın uzun zaman sonra şehir merkezine gideceği belirlendi. Yapılan takip sonucu zanlı Y.E. tespit edildi ve yapılan operasyonla yakalandı.

Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından tutuklanarak Beşiri T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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