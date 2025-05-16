Batman'da 40 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Batman'da 40 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

BATMAN - Batman'da bir okulda kantinden aldıkları döner yedikten sonra rahatsızlanan 40 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Batman merkezde bulunan bir lisede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okul kantininden döner yiyen yaklaşık 40 öğrenci, bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle fenalaştı. Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Okula ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ardından fenalaşan öğrenciler Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, okul kantininde satılan ürünlerden numune alındığı belirtildi.