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Batman'da 39 Kilogram Skunk Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Batman'da polisin durdurduğu otomobilde 39 kilo 400 gram skunk maddesi ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı.

Batman'da otomobilde 39 kilo 400 gram skunk ele geçirildi

BATMAN - Batman'da polisin durdurup arama yaptığı otomobilde 39 kilo 400 gram skunk maddesi ele geçirilirken 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, 39 kilo 400 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN ARSLAN - 3.Sayfa
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