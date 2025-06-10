Batman'da 25 Dönüm Ekili Buğday Yangınla Yandı

Batman'da 25 Dönüm Ekili Buğday Yangınla Yandı
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Batman-Kozluk karayolunda meydana gelen yangında yaklaşık 25 dönüm ekili buğday zarar gördü. İtfaiye ekipleri ve çiftçilerin ortak müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Batman'da yaklaşık 25 dönüm ekili buğday yandı

BATMAN - Batman- Kozluk karayolu Üçyol mevkiinde ekili buğday yandı, yangına çiftçiler traktör ile itfaiye ekiplerine destek vererek söndürdü, yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangın Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Üçyol mevkiinde saat 11.30 sularında meydana geldi. Yaklaşık 25 dönüm ekili buğday tarlada, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilerek müdahale başlattı. Yangın, itfaiye ekiplerin ve çiftçilerin traktör müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaklaşık 25 dönüm ekili buğday yanarken çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞEHMUS USTABAŞI - 3.Sayfa
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