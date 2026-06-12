5 yıl sonra düğüm çözüldü: Mehmet Şirin Çelik cinayetinde 11 gözaltı

Batman'ın Beşiri ilçesinde 2021 yılında silahla vurularak öldürülen Mehmet Şirin Çelik cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında 11 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Beşiri ilçesine bağlı Karatepe köyü mülki sınırlarında 20 Nisan 2021 tarihinde gece saatlerinde ateşli silahla öldürülen Mehmet Şirin Çelik'in ölümüyle ilgili Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dosya yeniden ele alındı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Beşiri İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uzun süredir sürdürdüğü teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda cinayetle bağlantılı oldukları değerlendirilen şüpheliler tespit edildi. Bunun üzerine Batman ve Van'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8'i Van'da, 3'ü Batman'da olmak üzere toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde, eklentilerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli delillere el konulduğu öğrenildi.

Öte yandan, son yıllarda Adalet Bakanlığı koordinasyonunda ve güvenlik birimlerinin çalışmalarıyla faili meçhul cinayet dosyalarının yeniden incelendiği, gelişen teknoloji ve yeni deliller sayesinde birçok dosyada önemli ilerlemeler kaydedildiği belirtildi.

Mehmet Şirin Çelik cinayetine ilişkin soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı