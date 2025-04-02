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Batman'da 19 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Zanlı Yakalandı

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Batman'da 2 yıldır aranan cezaevi firarisi M.Y., JASAT ekipleri tarafından çarşıda takibe alınarak yakalandı. Zanlı, 'bilişim sistemlerinin kullanması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranıyordu.

Batman'da 2 yıldır aranan cezaevi firarisi yakalandı

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari zanlı, arkadaşlarıyla çarşıda gezerken takibe alınıp yakalandı

BATMAN - Batman'da hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan zanlı, JASAT ekiplerince yapılan sıkı takip sonucu yakalandı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timlerince Ekiplerince "Bilişim sistemlerinin kullanması suretiyle dolandırıcılık" suçundan iki yıldır cezaevi firarisi olan ve 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.Y'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

M.Y.nin arkadaşları ile birlikte çarşıda dolaştığının belirlenmesi üzerine JASAT ekipleri, zanlıyı bir süre araçla takip etti. Zanlı, takip sonucu girdiği adreste ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalandı. Zanlı M.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Batman'da 19 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Zanlı Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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