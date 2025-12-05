Haberler

Batman'da dolandırıcılık suçundan firari olan şahıs yakalandı

Güncelleme:
Batman'da 'dolandırıcılık' suçundan 35 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari şahıs, jandarma operasyonuyla yakalandı. 19 aydır aranıyordu.

Batman İl Jandarma Komutanlığı, kamu düzeninin sağlanması ve adaletin tecellisi için aralıksız bir şekilde yürütülen istihbari faaliyetler neticesinde önemli bir başarıya imza attı. 4 Aralık 2025 tarihinde, Batman merkezde gerçekleştirilen operasyonda, 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan, 35 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 19 aydır firari olan B.D. isimli şahıs yakalandı. Jandarma ekiplerinin, şahsın saklandığı adres ve çevresinde gerçekleştirdiği fiziki takip sonucunda, B.D. adlı şüpheli, kaçmaya fırsat bulamadan yakalanarak, adli işlemlerinin ardından tutuklandı. Şüpheli, Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
