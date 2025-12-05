Batman'da dolandırıcılık suçundan firari olan şahıs yakalandı

Batman'da 'dolandırıcılık' suçundan 35 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 19 aydır firari olan şahıs yakalandı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı, kamu düzeninin sağlanması ve adaletin tecellisi için aralıksız bir şekilde yürütülen istihbari faaliyetler neticesinde önemli bir başarıya imza attı. 4 Aralık 2025 tarihinde, Batman merkezde gerçekleştirilen operasyonda, 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan, 35 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 19 aydır firari olan B.D. isimli şahıs yakalandı. Jandarma ekiplerinin, şahsın saklandığı adres ve çevresinde gerçekleştirdiği fiziki takip sonucunda, B.D. adlı şüpheli, kaçmaya fırsat bulamadan yakalanarak, adli işlemlerinin ardından tutuklandı. Şüpheli, Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BATMAN