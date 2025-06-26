Batman'da 17 Yaşındaki Genç Bıçaklı Saldırıya Uğradı
Batman'ın Bahçelievler Mahallesi'nde, 17 yaşındaki genç Y.E.B. kimliği belirsiz 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı ve saldırıya karışanların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Batman'da 17 yaşındaki gencin bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi'nde 24 Haziran'da babasına ait iş yerinden kardeşiyle birlikte çıkan 17 yaşındaki Y.E.B., arkadaşıyla buluşmak üzereyken kimliği belirsiz 3 kişinin saldırısına uğradı. Y.E.B., saldırıda aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olaya karışanların yakalanması için çalışmalar sürüyor. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa