Batman'da 17 Yaşındaki Genç Bıçaklı Saldırıya Uğradı

Batman'da 17 yaşındaki gencin bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi'nde 24 Haziran'da babasına ait iş yerinden kardeşiyle birlikte çıkan 17 yaşındaki Y.E.B., arkadaşıyla buluşmak üzereyken kimliği belirsiz 3 kişinin saldırısına uğradı. Y.E.B., saldırıda aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olaya karışanların yakalanması için çalışmalar sürüyor. - BATMAN