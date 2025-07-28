Batman'da 14 Yaşındaki Çocuk Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

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Batman merkezinde bisikletiyle seyreden 14 yaşındaki Muhammed Enes Babür, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Babür, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'da otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Batman merkez TPAO Bulvarı üzerinde bisikletiyle seyreden Muhammed Enes Babür'e (14), plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Babür, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Babür, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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