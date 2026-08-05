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Batman'da Narko Operasyon: 10 Bin Hap Ele Geçirildi

Batman'da Narko Operasyon: 10 Bin Hap Ele Geçirildi
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Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 10 binden fazla uyuşturucu hap ile çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 10 binden fazla uyuşturucu hap ile çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Batman merkezde uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan adli aramada, 617 gram skunk, 10 bin 456 adet Lyrica uyuşturucu hap, 213 adet ekstazi hap, 1 adet 7.65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 20 adet fişek, 301 adet ambalaj kutusu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin TL nakit para ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Operasyon kapsamında şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı. Batman İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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