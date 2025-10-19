Haberler

Batman Çayı'nda Dini Kitaplar Bulundu

Batman'da vatandaşlar, çuvallar içinde çok sayıda dini kitap buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Batman'da vatandaşlar tarafından Batman Çayı kenarında çuvallar içerisinde çok sayıda dini kitap bulundu. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Batman Çayı kenarına piknik yaplak için giden vatandaşlar, kıyıya bırakılmış çok sayıda çuvalla karşılaştı. Çuvalın içerisine bakan vatandaşlar çok sayıda dini kitap görünce büyük şaşkınlık yaşadı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Çuvalların kim veya kimler tarafından bırakıldığı araştırılırken, Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "19 Ekim 2025 tarihinde Batman Çayı kıyısında çuvallar içerisinde dini kitapların bulunduğuna ilişkin ihbar alınmıştır. Olayın öğrenilmesinin ardından, jandarma ekiplerimiz derhal ihbar noktasına sevk edilerek, çuvallar muhafaza altına alınmıştır. Konuya ilişkin olarak Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adli tahkikata başlanılmıştır. Olayın mahiyeti, kitapların bölgeye kim veya kimler tarafından bırakıldığı, ne amaçla getirildiği hususlarında incelemeler titizlikle sürdürülmektedir" denildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
