Batman Beşiri karayolunda trafik kazası: 6 yaralı

Batman Beşiri karayolunda 2 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Batman Beşiri karayolunda meydana geldi. Kaza, Beşiri istikametinden seyir halinde Ford marka aracın Toyota Corolla marka araca arkadan çarpmasıyla meydana geldi. Yaşanan trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçların kullanılamaz hale geldiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN