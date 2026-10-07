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Batı Şeria'da İsrailli yerleşimci saldırısında 1 Filistinli öldü, 16 kişi yaralandı

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Batı Şeria'da İsrailli yerleşimciler zeytin hasadı yapan Filistinlilere saldırdı; 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı saldırının Nablus'un kuzeybatısındaki Burka köyü yakınlarında olduğunu, Filistin Kızılayı ise ambulans ekiplerine saldırıldığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin zeytin hasadı yapan Filistinlilere gerçekleştirdiği saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin koruması altındaki İsrailli yerleşimciler, Filistinlilere saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Nablus'un kuzeybatısındaki Burka köyü yakınlarında zeytin hasadı yapan Filistinlilerin İsrailli yerleşimcilerin saldırısına uğradığı ifade edildi. Saldırı sonucu 44 yaşındaki Filistinli Ali Hassan Yasser al-Bazzari'nin hayatını kaybettiği, 16 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı. Filistin Kızılayı (PRCS) ise İsrail güçlerinin yaralılara ulaşmaya çalışan ambulans ekiplerine de saldırdığını ve 3 sağlık görevlisi ile 1 gönüllüyü kısa süreliğine gözaltına aldığını aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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