Batan geminin mürettebatını arama çalışmaları 3.gününde devam ediyor

İmralı Adası güneyinde batan kuru yük gemisindeki mürettebatı arama çalışmaları 3. gününe girerken sabah saatlerinde birlikte yeniden başlandı. Dün akşam saat 17.00 sıralarında planlanan dalışın, hazırlıkları sırasında TCG Akın gemisinin halatının kopması nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Balıkesir'in Marmara Adası ilçesinden yola çıktıktan sonra fırtınaya yakalanıp İmralı Adası açıklarında batan mermer tozu yüklü gemide bulunan 6 mürettebattan halen haber alınamadı. Arama çalışmaları gece boyunca da devam ederken 3.günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden havadan, karadan ve denizden arama çalışmaları hız kazandı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler ise tüm sahil hattında aralıksız devriye atıyor.

Ayrıca, dün Vali Mahmut Demirtaş'ın açıkladığı üzere 17.00'da Deniz Kuvvetleri tarafından planlanan dalış, TCG Akın gemisinin halatının kopması nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Öte yandan, Kurşunlu Mahallesi'ndeki kriz merkezinde mürettebatın yakınları umutlu bekleyişini sürdürüyor. - BURSA