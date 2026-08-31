Girne'de batan gemide ölen Balyemez'in cenazesi Gaziantep'te

Girne açıklarında batan gemide hayatını kaybeden Nihat Balyemez'in cenazesi, tamamlanan işlemlerin ardından hava yoluyla memleketi Gaziantep'e getirildi. Balyemez'in cenazeyi teslim alan ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında yolcu gemisinin batması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi kayboldu, 241 kişi ise sağ olarak kurtarıldı. Hayatını kaybeden 8 kişi arasında yer alan 3 çocuk babası emlakçı Nihat Balyemez'in cenazesi, sabah saatlerinde Girne'de adli tıp kurumunda tamamlanan işlemlerin ardından hava yoluyla memleketi Gaziantep'e uğurlandı. Cenaze, Nihat Balyemez'in yakınları tarafından Gaziantep Havalimanı'nda karşılandı. Cenazeyi teslim alan Balyemez'in yakınları gözyaşı döktü. Teslim alınan cenaze Asri Mezarlık morguna kaldırıldı.

Nihat Balyemez, Bahaeddin Nakipoğlu Cami'de 1 Eylül Salı günü öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı