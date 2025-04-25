Bataklığa Saplanan Koyun İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Erzurum'da bataklığa saplanan bir koyun, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma ile kurtarıldı. Sahibinin uzun çabalarına rağmen çıkarılamayan hayvan, ihbar sonrası başarılı bir şekilde kurtarılıp sahibine teslim edildi.
Bataklığa saplanan koyunu kurtardılar
ERZURUM - Erzurum'da itfaiye ekipleri ihbar üzerine bataklığa saplanan koyunu kurtardı.
Erzurum-Pasinler ilçesi Paşapınarı mevkiinde bir koyun sürüden ayrılarak çevrede bulunan bataklığa saplandı. Sahibinin uzun uğraşlar sonucu bir türlü yerinden çıkarılamayan hayvan, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri tarafından uzun bir uğraş sonucu kurtarıldı. Erzurum Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, küçükbaş hayvanı saplandığı bataklıktan kurtararak sahibine teslim etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa