Başsavcılıktan "Marmara Cezaevinde maç izleme engeli" iddialarına yalanlama

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'nde, 'İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' yargılaması kapsamında tutuklu bulunanların Süper Lig maçlarını izlemesinin engellendiği yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yaşanan durumun herhangi bir kişi ya da gruba yönelik özel bir engellemeden değil, yayıncı kuruluşun abonelik statüsünü değiştirmesi ve tutukluların çoğunluğundan bu yönde bir talep gelmemesinden kaynaklandığı bildirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü yargılaması kapsamında tutuklu bulunan kişilerin, Marmara Ceza İnfaz Kurumunda Süper Lig maçlarını izlemelerinin engellendiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Ceza infaz kurumlarında halihazırda 50 televizyon kanalı ücretsiz olarak izlenebilmektedir. Süper Lig maç yayınlarına ilişkin abonelik bedeli bugüne kadar hükümlü ve tutukluların emanet para hesaplarından elde edilen temettü gelirleriyle karşılanmıştır. Yayıncı kuruluşun ceza infaz kurumlarına yönelik aboneliği ticari statüye dönüştürmesi nedeniyle 2026-2027 sezonu abonelik bedelinin bu kaynaktan karşılanması mümkün olmamış; ayrıca hükümlü ve tutukluların çoğunluğundan yeni abonelik yönünde talep gelmemiştir. Dolayısıyla yaşanan durum herhangi bir kişi veya gruba yönelik özel bir uygulamadan değil, abonelik statüsündeki değişiklik ve çoğunluk talebi bulunmamasından kaynaklanmaktadır" denidi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı