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Ankara Büyükşehir Belediyesinin konser skandalına ilişkin inceleme başlatıldı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserlerle ilgili ihbarlar üzerine inceleme başlattı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "11 Kasım tarihinde konuyla ilgili basına açıklama yaptığım gün İçişleri Bakanlığı tarafından 2 mülkiye müfettişi konuyu incelemek üzere gönderilmiştir" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlediği Ebru Gündeş konserine 69 Milyon TL harcandığının iddia edilmesiyle başlayan skandal kamuoyunu günlerdir meşgul ediyordu.

"SANKİ BÜYÜK BİR İSRAF VAR"

Mansur Yavaş'ın konser açıklamalarıyla ilgili yaptığı basın açıklamasında 5 yılda konserlere toplam 810 Milyon TL harcandığı ortaya çıkmıştı. Yavaş konu ile ilgili ''Sanki büyük bir israf var gibi ortalığı yaygaraya veriyorsunuz'' demişti

MİLYONLUK KONSERLERE SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserlerle ilgili ihbarlar üzerine inceleme başlatıldı. Gelen ihbarları dikkate alan Başsavcılık, Memurların Yargılanması Hakkında Kanunun uyarınca İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu'na müzekkere yazdı. Müzekkerede; konunun araştırılması istendi. Suç unsuru ve şüpheli tespiti yapılması halinde durumun Savcılığa bildirilmesi istendi.

MANSUR YAVAŞ: SUÇU OLAN CEZASINI ÇEKECEKTİR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlattığına ilişkin haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "11 Kasım tarihinde konuyla ilgili basına açıklama yaptığım gün İçişleri Bakanlığı tarafından 2 mülkiye müfettişi konuyu incelemek üzere gönderilmiştir. Bu inceleme halen devam etmektedir. Yeni bir durum söz konusu değildir. Hesap verebilirlikte bizim üstümüze kimse yoktur. Sözümüzün arkasındayız suçu olan varsa cezasını çekecektir. Aynı davranışı tüm kamu ve belediyelerden de bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ'TAN KALEM KALEM KONSER AÇIKLAMASI

Konserlere ödenen ücretlerle ilgili açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çok tartışılan Ebru Gündeş konseri için toplam 44 milyon lira ödendiğini açıklamıştı. Candan Erçetin konseri için de 80 milyon TL ödendiği iddialarına yanıt veren Yavaş, 8 sanatçıya toplam 94 milyon TL ödeme yapıldığını söyledi. Ayrıca Yavaş, Gülşen, Murat Boz ve Mor ve Ötesi konserleri için de 78 milyon 500 bin TL ödeme yapıldığını belirtti. Yavaş'ın açıkladığı harcamalardan birisi de 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndaki Tan Taşçı konseri oldu. Yavaş, Tan Taşçı konserine 41 milyon 950 bin lira ödendiğini söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin konser skandalına ilişkin inceleme başlatıldı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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Yorumlar (39)

Haber YorumlarıKara Dayı:

Dinazorlar için de açın helal olsun diyecem

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Haber YorumlarıG Ergün:

dinozor parka 750 milyon dolara açılmış onun için israf yokmuydu acaba inceleme başlatan bi savcı oldu mu

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Haber YorumlarıYakup Başaran:

Sanki Mansur evine çağırmış sanatçıları komiklik yapıyorlar böyle..

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Haber YorumlarıBuğra Er:

Akeepe kendi sonunu hazırlıyo

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Haber YorumlarıMustafa Varna:

utanmanızda yok be o sanatçıları Mansur evine çağırdı purosunu yaktı viski sini çekti oynattı dinozor Lara milyon dolar lar verenler 5li çeteye memleket i peşkeş çekenler halkının üstüne okkalı oturanlar gün gelecek devran dönecek hesap vereceksiniz yargılanacaksınız ne yapsanız boş bu millet uyandı

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Haber YorumlarıSeydo:

Erdoğan’ın oğluna inceleme başlatın.

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Haber Yorumlarıayhan arman:

tek adam olmanın faydalarını görüyoruz 22 senede bir akp belediyesine inceleme oldumu olamaz diyeceğim bu kadar

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Haber YorumlarıSer_hat:

Tüm türkiyedeki belediyelere parti ayırtetmeksizin inceleme başlatın ellerinizden öpecem.

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Haber YorumlarıAliRiza yavuz:

Ankara büyükşehir belediyesine kayyum atanabilir yada atanma ihtimali var yada dikkat et Ankarayada Kayyum atarız ayarıda veriliyordur belkide devlet işi benim aklım ermez

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Haber Yorumlarırecep null:

ülkede kepazelik diz boyu

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