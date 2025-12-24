Başsavcı Akın Gürlek, 'Uyuşturucu soruşturmasına yeni isimler girecek mi?' sorusuna yanıt

Haberler

Güncelleme:
İstanbul'da medya ve sanat dünyasında ünlü kişilere yönelik uyuşturucu soruşturmalarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'ten açıklama geldi. Gürlek'in "Yeni isimler olacak mı?" sorusuna, "Evet, olacak. Özellikle temin eden kişiler üzerinde çalışıyoruz." dediği öğrenildi.

İstanbul'da medya ve sanat dünyasından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmaları devam ediyor. Neredeyse her gün yeni isimler gözaltına alınırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

BAŞSAVCI GÜRLEK'TEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

tv100'den Murat Kelkitlioğlu'na konuşan Gürlek, soruşturmaya yeni isimlerin gireceğini söyledi.Kelkitlioğlu, Gürlek ile konuşmasını şu şekilde anlattı: "Programa gelmeden evvel Sayın Başsavcı ile konuştum. Sayın Başsavcıya soruşturmanın nasıl gittiğini sordum: 'Soruşturmada süreç devam ediyor.' dedi.

"YENİ İSİMLER OLACAK"

'Yeni isimler olacak mı, soruşturma büyüyecek mi?' diye sorduğumda: 'Evet, olacak. Özellikle temin eden kişiler üzerinde çalışıyoruz. Bunlar alınacak. Onlar takip ediliyor. Onlar ile ilgili tespitlerimiz var. Bu saatten sonraki operasyonlarımız onlar üzerine olacak.' diye bir açıklama yaptı.

Kaynak: Haberler.com / 3-sayfa





