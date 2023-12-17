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Başkentte Kamyon-Otomobil Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

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Başkent Ankara'da meydana gelen trafik kazasında bir kamyon ile bir otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yol tek şeride düştü ve uzun kuyruklar oluştu.

Başkentte otoyolda bir kamyonla otomobilin karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybederken 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kuzey Ankara Çevreyolu üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 06 DC 663 plakalı kamyon ile 06 YVA 05 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil yolda savrularak bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Otomobil sürücüsü Mehmet Gökçe itfaiyenin yardımı ile araçta sıkıştığı yerden çıkarılırken anne Pakize Gökçe olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan diğer 2'si çocuk 4 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazanın ardından tek şeride düşen Kuzey Ankara Çevreyolu, araçların çekicilere yüklenerek kaldırılmasının ardından polis uzun kuyruklar oluşan otoyolu trafiğe tekrar açtı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara Haberler

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