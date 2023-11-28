Ankara'da erkek arkadaşını silahlı öldüren kadının, cinayeti erkek arkadaşının kendisinden ayrıldığı için işlediği ileri sürüldü. Saldırgan kadın ile öldürdüğü erkek arkadaşının başka kişilerle evli oldukları ve bu sebepten dolayı ilişkilerini sakladıkları öğrenildi.

Başkentte erkek arkadaş cinayetinin yasak aşk nedeniyle işlendiği iddia edildi

ANKARA - Ankara'da erkek arkadaşını silahlı öldüren kadının, cinayeti erkek arkadaşının kendisinden ayrıldığı için işlediği ileri sürüldü. Saldırgan kadın ile öldürdüğü erkek arkadaşının başka kişilerle evli oldukları ve bu sebepten dolayı ilişkilerini sakladıkları öğrenildi.

Olay, gece 23.00 sıralarında Mamak ilçesi Fahri Korutürk Mahallesi 921'inci Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, Hasan Doğan ile karşı apartman komşusu N.B., tanıştıktan bir süre sonra sevgili oldular. Birkaç ay birlikte olan çift, Hasan Doğan'ın isteği üzerine ayrıldı. Durumu kabullenemeyen N.B. ile Doğan arasında sürekli tartışmalar çıkmaya başladı. Geri döndürme çabaları sonuç vermeyen N.B., elindeki silahla Doğan'ın yaşadığı apartmanın önüne geldi. Eski sevgilisini geldiğini gören N.B., Doğan'a defalarca ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Doğan'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Saldırgan N.B. ise yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, Doğan ile saldırgan N.B.'nin başka kişilerle evliliklerinin bulunduğu ve bu evliklerden çocuklarının olduğu öğrenildi. Çiftin bu sebepten dolayı da ilişkilerini gizledikleri ileri sürüldü.

"Söylentiler duymuştuk"

Olayın tanıklarından İsmet Kaya: "Olay karşımızdaki binada oldu. Silah sesini duyunca dışarıya çıktık. 'Olay var' diye dışarıya çağırdılar beni. Öldürülen kişi komşumuzdu. Aralarında ilişki olduğuna dair söylentiler duymuştuk. İkisi de evliydi. Öldürülenin üç, saldırganın da iki çocuğu vardı" ifadelerini kullandı.