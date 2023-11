Başkentte çakmak istediği kişinin babasını silahla yaralayan zanlı yakalandı

Ankara'da çakmak istediği kişiyle aralarında tartışma çıkmasının ardından olay yerine gelen babayı silahla yaralayan zanlı yakalandı.

Olay dün saat 20.00 sıralarında Keçiören Ayvalı Mahallesi Seval Caddesi üzerinde gerçekleşti. Olayda silahla yaralanan M.Y., H.E. isimli zanlının oğlu ve yeğeninden çakmak istediğini daha sonra aralarında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktığını anlattı. Kavgaya dönüşen tartışma sırasında oğlunun kendisini arayarak olay yerine çağırdığını söyleyen M.Y., akrabaları S.Y ve İ.M.K ile kavgaya müdahil olduklarını belirtti. Kavga sırasında H.E. isimli zanlı, bir el ateş ederek M.Y.'yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, elinde silah olan zanlıyı yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüpheli H.E çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Ayrıca olayın zanlısı H.E.'ye saldırmaya çalışan S.Y., ve İ.M.K. emniyet güçleri tarafından olay yerinde göz altına alındı. Hastaneye kaldırılan M.Y.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.