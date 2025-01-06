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Başkent Ankara'da "İnsanlık ölmüş" dedirten görüntü

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Ankara'da yolda yürüyen bir vatandaş, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen o anlarda araçlarıyla çevreden geçenlerin vatandaşa yardım etmek için durmaması "İnsanlık hakikaten ölmüş" dedirtti.

Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri hiç kuşkusuz ki başıboş köpekler... Bunun son örneğini Ankara'da kaydedilen görüntülerle bir kez daha gördük.

KİMSE DURUP YARDIM ETMEDİ

Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde bir vatandaş yolda yürürken başı köpek sürüsünün saldırısına uğradığı görülüyor. O esnada korkuya kapıldığı görülen vatandaş kendi çabasıyla saldırıya karşı koymaya çalışırken, yoldan araçlarıyla geçenlerin duyarsızlığı pes dedirtti. Görüntüyü izleyenler "İnsanlık ölmüş" demekten kendini alamadı.

Başkent Ankara'da
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (63)

Haber YorumlarıSimuz ER:

Tek sorun araçların durmaması mı ? Yasaya rağmen uygulamayan belediyeye hiç mi laf yok ?

Yorum Beğen919
Yorum Beğenme65
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Haber YorumlarıAslan Yıldız:

onlar chp li demokrat hayvansever köpekler toplarlarmı

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yanıt12
Haber YorumlarıKOMEDİA KUTUSU:

Ankara da her yer köpek. Ne ilçe belediyeleri ne de büyükşehir bu konuda hiçbir icraat sergilemiyor

Yorum Beğen635
Yorum Beğenme38
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Haber Yorumlarıufo:

bunlar niye barınaklarda değil

Yorum Beğen505
Yorum Beğenme33
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Haber Yorumlarıoğuz:

türkiyede değil ankarada ölmüş insanlık

Yorum Beğen388
Yorum Beğenme63
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Haber YorumlarıMAJESTIK:

...dedi insanlık abidesi oğuz!

yanıt5
yanıt15
Haber YorumlarıHakan Kara:

ülke eski ülkemiz değil ülkenin her yanınd aimnanlık falan kalamdı malum 2 parti ülkeyi mahvetti

yanıt6
yanıt8
Haber YorumlarıHakan Kara:

ülked einsnalık ölmüş kardeşim ülkeyi 2 tane parti yerle bir etti son 5 sene özellikle

yanıt7
yanıt6
Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Mansur Başkan’a laf yok Akpliler

Yorum Beğen71
Yorum Beğenme279
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgirilmez:

köpeğin iç sesi konuştu

yanıt15
yanıt5
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