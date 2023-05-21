Başkale'de yıldırım düştü: 2 yaralı
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Başkale'de yıldırım düştü: 2 yaralı Yaralanan çoban ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı Van'ın Başkale ilçesinin Terazin bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan çobanlar, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Başkale'de yıldırım düştü: 2 yaralı
Yaralanan çoban ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
VAN - Van'ın Başkale ilçesinin Terazin bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan çobanlar, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgilere göre, öğle saatlerinde Yurttepe Mahallesi Terazin bölgesinde meydana geldi. Merada hayvan otlatan çobanların üzerine yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu yaralanan Selahattin İsaoğlu ve Tacettin Deli için arazi yapısının el vermemesinden dolayı bölgeye hemen ambulans helikopter sevk edildi. Bölgeye giden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan çobanlar, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.