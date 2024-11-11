Başkale'de Tır Devrildi: 1 Yaralı

Van'ın Başkale ilçesinde tırın virajı alamayarak devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza, öğle saatlerinde Van-Başkale kara yolu üzerindeki Güzeldere Geçidi bölgesinde meydana geldi. Hakkari istikametinden Van'a doğru seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 ABV 915 plakalı tır, bilinmeyen bir sebepten dolayı virajı alamayarak devrildi. Kazada sürücü hafif yaralanırken, jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. - VAN