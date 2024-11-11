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Başkale'de Tır Devrildi: 1 Yaralı

Başkale'de Tır Devrildi: 1 Yaralı
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Van'ın Başkale ilçesinde bir tırın virajı alamayarak devrilmesi sonucu sürücü hafif yaralandı. Olay, Güzeldere Geçidi bölgesinde meydana geldi.

Van'ın Başkale ilçesinde tırın virajı alamayarak devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza, öğle saatlerinde Van-Başkale kara yolu üzerindeki Güzeldere Geçidi bölgesinde meydana geldi. Hakkari istikametinden Van'a doğru seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 ABV 915 plakalı tır, bilinmeyen bir sebepten dolayı virajı alamayarak devrildi. Kazada sürücü hafif yaralanırken, jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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