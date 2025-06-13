Başkale'de MEB Personelini Taşıyan Kamyonet Takla Attı: 4 Yaralı

Van'ın Başkale ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü (MEB) personelini taşıyan kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 personel yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Bebleşin mevkiinde meydana geldi. MEB personelini taşıyan

65 NT 050 plakalı kamyonet, sürücüsünün virajı alamaması sonucu takla attı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, jandarma, polis ve Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar Başkale Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN