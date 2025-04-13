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Başka Bir Hayat Kaybı: Sokak Köpeklerinden Kaçarken Otomobilin Çarptığı Öğrenci Hayatını Kaybetti

Başka Bir Hayat Kaybı: Sokak Köpeklerinden Kaçarken Otomobilin Çarptığı Öğrenci Hayatını Kaybetti
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Şanlıurfa'da başıboş sokak köpeklerinden kaçmaya çalışan üniversite öğrencisi Sevda Özkaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay, Harran Üniversitesi önünde meydana geldi. Genç kızın kazadan önceki görüntüleri ortaya çıktı.

Şanlıurfa'da başıboş sokak köpeklerinden kaçarken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisinin kazadan önceki görüntüsü ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre olay dün gece saatlerinde Şanlıurfa -Mardin yolu üzerinde yer alan

Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesinin önünde yaşandı. İddiaya göre otobüsten inen 3 kız arkadaş, Harran Üniversitesi karşısında kaldıkları yurda gitmek isterken başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Can havliyle yola atlayan kızlardan Sevda Özkaya (27), Kemal A.'nın kullandığı 06 BR 6210 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Son görüntüsü ortaya çıktı

Genç kız, arkadaşlarıyla kazadan bir kaç dakika önce güvenlik kamerasına yansıdı. Arkadaşlarıyla birlikte otobüsten inen genç kız, yolun kenarından yürürken görülürken orta refüjde ise bir sokak köpeğinin olduğu gözlendi. Kaza sonrası bölgedeki işyerinden çıkan vatandaşların, kaza bölgesine koştukları gözlendi.

Şırnak nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen genç kızın Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü son sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılan cenaze, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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