Yine sokak köpeği dehşeti! Saldırdığı çocuğu boynundan ağır şekilde yaraladı

Sokakta başıboş köpek tehdidi giderek büyüyor. Sokakta başıboş gezen köpek, yine bir çocuğa saldırdı. Van'ın İpekyolu ilçesinde bir sokak köpeği, çocuğa saldırdı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırısı sonucu boyun bölgesinden yaralanan çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralı çocuk, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğun durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Çocuğu ısıran sokak köpeği ekiplerin başlattığı çalışma sonucu yakalanarak barınağa götürüldü.

1 GÜNDE 2 ÇOCUĞA SALDIRMIŞLARDI

Öte yandan Adana'da 28 Ocak'ta 8 yaşındaki Ahmed el Halil, karşısına çıkan köpeği görünce kaçmaya başladı. Korktuğu için aniden yola atlayan Halil'e, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen minibüs çarptı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmed el Halil, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yine 28 Ocak'ta Şanlıurfa'da 12 yaşındaki Ahmet Orhan'a başıboş sokak köpeği saldırdı. Çocuk, köpeğin saldırısından güçlükle kurtarıldı. Ayağından ağır şekilde yaralanan çocuk, yakınları tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.