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Başıboş Köpeklerden Kaçan Çocuk Yüksekten Atlarken Yaralandı

Başıboş Köpeklerden Kaçan Çocuk Yüksekten Atlarken Yaralandı
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Ankara'nın Mamak ilçesinde, başıboş köpeklerden kaçmaya çalışan bir çocuk yüksekten atlayarak yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde, başıboş köpeklerden kaçarken yüksekten atlayan bir çocuk yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Mamak Mutlu Mahallesi'nde yolda yürüyen bir çocuğu başıboş sokak köpekleri kovalamaya başladı. Köpeklerden kurtulmak için yüksekten atlayan çocuk yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalenin ardından hastaneye gönderilen çocuğun, kaval kemiğinin kırıldığı öğrenildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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