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Başibos Köpekler Koyunu Telef Etti, Motosiklet Sürücüsüne Saldırdı

Başibos Köpekler Koyunu Telef Etti, Motosiklet Sürücüsüne Saldırdı
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Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde başıboş köpekler, bir koyunu boğarak telef ettikleri sırada motosiklet sürücüsüne saldırdı. O anları kameraya alan sürücü, köpeklerin kendisini de hedef alabileceğini dile getirdi.

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde başıboş köpekler, ormanlık alanda bir koyunu boğarak telef ettikleri esnada bölgeden geçen motosiklet sürücüsüne de saldırdı. Köpekleri kovalayan sürücü o anları kayda alarak, "Köpekler, bana saldırdıklarında yere düşmüş olsam beni de yiyecekler" dedi.

Karapürçek ilçesi Çeşmebaşı Mahallesi'nde başıboş köpekler, ormanlık alanda bir koyunu boğarak telef ettikleri esnada bölgeden geçen motosiklet sürücüsüne saldırdı. Köpekleri kovalayan sürücü, koyunu kontrol ettiğinde telef olduğunu gördü. O anları cep telefonuyla kayda alan motosiklet sürücüsü, "Ormanda dolaşırken yaklaşık 20 köpeğin olduğu sürüyle karşılaştım. Motosikletle beni kovalıyorlardı, ben oyun sanıyordum ve onları peşimden koşturuyordum. Dönüşte baktığımda köpekler bir araya gelmiş ve koyunu boğmuşlar. Köpekler, bana saldırdıklarında yere düşmüş olsam beni de yiyecekler. Ne hallere geldik, bu başıboş sokak köpeklerinden neler çektik" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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