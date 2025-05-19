Başıboş Köpek Sürüsü Çocuğa Saldırdı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde başıboş köpeklerden kaçmaya çalışan bir çocuk, korku dolu anlar yaşadı. Olay, amatör kamerayla görüntülendi ve çocuğu kurtaran vatandaşın sesleri duyuldu.
Başıboş köpek sürücü çocuğu böyle kovaladı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde başıboş köpek sürüsü çocuğa saldırdı. Koşarak köpeklerden kaçan çocuğun korku dolu anları amatör kameraya yansıdı.
Olay, İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Sürü halinde gezen başıboş sokak köpekleri, sokakta yürüyen çocuğa saldırdı. Kaçmaya çalışan çocuğu, apartmanın balkonundan bağıran vatandaş kurtardı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa