Başıboş Köpek Sürüsü Çocuğa Saldırdı

Başıboş Köpek Sürüsü Çocuğa Saldırdı
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Başıboş Köpek Sürüsü Çocuğa Saldırdı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde başıboş köpeklerden kaçmaya çalışan bir çocuk, korku dolu anlar yaşadı. Olay, amatör kamerayla görüntülendi ve çocuğu kurtaran vatandaşın sesleri duyuldu.

Başıboş köpek sürücü çocuğu böyle kovaladı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde başıboş köpek sürüsü çocuğa saldırdı. Koşarak köpeklerden kaçan çocuğun korku dolu anları amatör kameraya yansıdı.

Olay, İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Sürü halinde gezen başıboş sokak köpekleri, sokakta yürüyen çocuğa saldırdı. Kaçmaya çalışan çocuğu, apartmanın balkonundan bağıran vatandaş kurtardı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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