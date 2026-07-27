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Silopi'de başıboş köpek dehşeti: Aynı mahallede bu kez yaşlı adama saldırdı

Silopi'de başıboş köpek dehşeti: Aynı mahallede bu kez yaşlı adama saldırdı
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde başıboş sokak köpekleri, cuma günü bir çocuğa saldırdıkları mahallede bu kez yaşlı bir adama saldırdı. Yaşlı adam taşlarla kendini savunurken, o anlar kameraya yansıdı. Mahalle sakinleri yetkililerden kalıcı çözüm bekliyor.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde cuma günü küçük bir çocuğa saldıran başıboş köpekler, aynı mahallede bu kez yaşlı bir adama saldırdı. Yaşlı adam eline aldığı taşlarla kendini savunurken, korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde başıboş sokak köpekleri vatandaşlar için tehlike oluşturmaya devam ediyor. Günler önce küçük bir çocuğun saldırıya uğradığı Cumhuriyet Mahallesi'nde bu kez yaşlı bir adam başıboş köpeklerin hedefi oldu. Edinilen bilgilere göre, yolda yürüyen yaşlı adam, park halindeki araçların arasından aniden çıkan başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Ne olduğunu anlayamayan yaşlı adam, can havliyle yerden aldığı taşlarla köpekleri uzaklaştırmaya çalıştı. Bir süre köpeklerle mücadele eden yaşlı adam, saldırıdan çevredekilerin de yardımıyla kurtuldu.

Aynı mahallede cuma günü de küçük bir çocuk başıboş köpeklerin saldırısına uğramış, çocuk son anda yetişen babası ve amcasının müdahalesiyle kurtarılmıştı. Aynı noktada kısa aralıklarla yaşanan ikinci saldırı, mahalle sakinlerini tedirgin etti. Saldırı anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, park halindeki araçların arasından çıkan köpeklerin yaşlı adama yöneldiği, yaşlı adamın ise eline aldığı taşlarla kendisini korumaya çalıştığı görüldü.

Peş peşe yaşanan saldırılar üzerine mahalle sakinleri, başıboş sokak köpeklerinin özellikle araçların arasında bekleyerek yoldan geçenlere saldırdığını belirterek, yetkililerden acil ve kalıcı çözüm beklediklerini ifade etti. Vatandaşlar, benzer olayların yaşanmaması için gerekli önlemlerin bir an önce alınmasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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