İstanbul'daki ünlü fast-food zincirinde kavga

Başakşehir McDonalds' da müşteriler arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Taraflar bir birine tekme ve yumrukla saldırırken, sandalyelerin havada uçuştuğu kavga anı cep telefonu ile görüntülendi.

TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesinde bulunan McDonalds' da dün müşteriler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar bir birlerine sandalye, tekme ve yumrukla saldırdı.

SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU

Öfkeli kalabalık uzun süre ayrılmadı. Kavga sokağa kadar taştı. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavga anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.