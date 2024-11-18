İstanbul'daki ünlü fast-food zincirinde kavga
Başakşehir'deki bir McDonald's'ta bilinmeyen bir nedenden ötürü çıkan kavga, sandalyelerin havada uçuştuğu anlarla cep telefonu tarafından kaydedildi. Kavga, sokağa taştı ve taraflar arasında ciddi bir çatışma yaşandı.
Başakşehir McDonalds' da müşteriler arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Taraflar bir birine tekme ve yumrukla saldırırken, sandalyelerin havada uçuştuğu kavga anı cep telefonu ile görüntülendi.
TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ
Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesinde bulunan McDonalds' da dün müşteriler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar bir birlerine sandalye, tekme ve yumrukla saldırdı.
SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU
Öfkeli kalabalık uzun süre ayrılmadı. Kavga sokağa kadar taştı. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavga anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.