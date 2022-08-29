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Ücret ödemeden kaçmaya çalışan yolcuya taksiciden meydan dayağı

3. Sayfa Haberleri

Başakşehir'de yabancı uyruklu yolcu, taksiden ücretini ödemeden kaçmak isteyince şoför tarafından darbedildi. Yolcu şoförün elinden kurtulmak için montunu bırakıp, kaçtı.

Başakşehir İkitelli Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir yolcu, seyahat ettiği taksinin parasını vermeden kaçmak istedi.

YAKALAYIP DÖVDÜ

Bu sırada aracından inen şoför, kaçmaya çalışan kişiyi yakaladı. Parasını isteyip alamayan şoför, yolcuyu darbetmeye başladı. Bu sırada arkadan gelen başka bir taksinin şoförü, ikiliyi ayırmak istedi.

Başakşehir'de taksi ücretini ödemeden kaçmaya çalışan yolcu montunu bıraktı

MONTUNU BIRAKIP KAÇTI

Taksi şoförünün tuttuğu montu çıkaran yolcu, bir anda çalılıklara koşarak kaçtı. Yaşananlar çevredekilerden birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başakşehir'de taksi ücretini ödemeden kaçmaya çalışan yolcu montunu bıraktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Başakşehir 3. Sayfa Güncel Haberler

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