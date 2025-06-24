Başakşehir'de Silahlı Saldırı: Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Başakşehir'de Silahlı Saldırı: Yaralı Hastaneye Kaldırıldı
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Başakşehir'de bir alışveriş merkezinin önünde kimliği belirsiz bir şahıs tarafından yapılan silahlı saldırıda, Yunus E. iki yerinden yaralandı. Olay sonrası saldırgan kaçarken, polis ve sağlık ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

Başakşehir'de bir alışveriş merkezinin önünde duran adam, kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri konu ile ilgili çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Başakşehir ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi'nde bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir şahıs, sahte plakalı otomobil ile alışveriş merkezinin önüne geldi. Şüpheli, AVM'nin önünde bulunan Yunus E.'ye elindeki silahla birden fazla kez ateş etti. Silahlı saldırıda iki yerinden vurulan Yunus E. yaralanırken, silahlı saldırgan ise araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri konu ile ilgili çalışma başlattı. Emniyet güçlerinin şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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