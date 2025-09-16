Haberler

Başakşehir'de Silahlı Kavga: Tartışma Anbean Vatandaş Kamerasına Yansıdı

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde iki taraf arasında başlayan sözlü tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavga esnasında havaya ateş edildi ve bir kadının taşla aracın camını kırdığı görüldü. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi, ancak kavga polisler gelmeden hemen önce sona erdi. Olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı belirtildi. Kavga anı, vatandaşın kamerasına yansıdı.

Başakşehir'de iki taraf arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar arasındaki kavga vatandaş kamerasına anbean yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Başakşehir Güvercintepe Mahallesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple iki taraf arasında sözlü tartışma başladı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar kavga esnasında havaya ateş ederken bir kadının taşla aracın camını kırdığı da görüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken kavga polisler gelmeden hemen önce sonlandı. Olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden kimsenin olmadığı öğrenildi.

Kavga vatandaş kamerasına yansıdı

Öte yandan silahlı kavgaya dönüşen tartışma vatandaş kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde bir kadının taşla arabanın camını kırması ve başka bir şahsın ise havaya ateş ettiği görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
