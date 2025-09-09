Başakşehir'de Okul Kantininde Yangın Çıktı

İstanbul'un Başakşehir'de bulunan İBB Şair Erdem Beyazıt Ortaokulu'nun kantininde yangın çıktı. Kısa sürede okul binasını saran duman nedeniyle öğrenciler tahliye edilirken, olayı duyan veliler okula akın etti. Tahliye ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi dron kamerasıyla da havadan görüntülendi.

Başakşehir'de bulunan İBB Şair Erdem Beyazıt Ortaokulu'nun bodrum katında bulunan kantinde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri okul ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yoğun duman nedeniyle öğrenciler okuldan tahliye edilirken, haberi alan veliler de okul bahçesine gelerek çocuklarını aldı. Olay sırasında bir öğrencinin astım rahatsızlığı sebebiyle fenalaştığı, sağlık ekiplerince müdahale edildiği öğrenildi.

Çocuğunu almak için koşarak okula gelen Yakup Süt, "Yangın olduğunu ben kırtasiyede duydum. Okulun kantin katında yangın çıkmış. Fotokopi çektiriyordum, bir anda kokular gelmiş. Yangın çıktığını söylediler, ben de hemen koşarak geldim. Biz de tedirgin olduk. Kimsede bir şey olmadığı söyleniyor. Sadece bir öğrenci fenalaşmış, astımı varmış öyle duyduk. Öğrenciler tahliye ediliyor şu anda, çocuklarımızı alıyoruz" dedi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınırken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL