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Başakşehir'de Motosiklet Kazası: Bir Kişi Yaralandı

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Başakşehir Bahçeşehir Mahallesi'nde bir motosiklet sürücüsü kırmızı ışıktan geçerek bir otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Başakşehir'de bir kişinin yaralandığı motosiklet kazası kameraya yansıdı. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün kırmızı ışıktan geçerek bir otomobile çarptığı görüldü.

Başakşehir Bahçeşehir Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde bir motosiklet sürücüsü kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayarak yoluna devam etmek istedi. O esnada kendisine yeşil yanan bir araç sürücüsü dönüş yaptığı anda motosiklet, otomobile çarptı. Kaza sonrasında yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken kaza anı başka bir otomobilin araç içi kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Başakşehir Bahçeşehir Güvenlik İstanbul Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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