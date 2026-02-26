Haberler

Başakşehir Kayaşehir'de taksi ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı

Güncelleme:
Başakşehir'de meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü, dönüş yapan taksiyle çarpıştı ve yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Başakşehir'de taksi ile çarpışan motosiklet sürücüsünün savrularak yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Başakşehir ilçesi Kayaşehir Mahallesi 8. Bölge'deki bir site önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde ilerleyen motosiklet ile siteye dönüş yapmak isteyen taksi kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle havaya savrulan motosikletli yaralandı. Yaralı ihbarla gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde motosikletin cadde üzerinde ilerlediği, taksinin dönüş yaptığı sırada iki aracın çarpıştığı ve sürücünün savrulduğu anlar yer aldı. - İSTANBUL

