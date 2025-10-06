Başakşehir'de kediye işkence davasında karar: 3 yıl 8 ay hapis cezası
Başakşehir'de Cezve isimli kediye işkence ederek öldüren Burak Alan, ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Küçükçekmece 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, mahkeme Burak Alan'a 3 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Cezada herhangi bir indirim uygulanmadı. Bu olay, hayvan haklarına yönelik suçlara verilen cezaların ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.
BAŞAKŞEHİR'de Cezve adlı kediye işkence ederek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Burak Alan ilk kez hakim karşısına çıktı. Davanın ilk duruşması, Küçükçekmece 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Kararını açıklayan mahkeme Burak Alan'ı 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Cezada indirm uygulanmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa