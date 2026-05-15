Başakşehir'de feci kaza: Hafif ticari araç duran tıra ok gibi saplandı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde kazaya karışan iki sürücü yol kenarında tutanak imzaladığı sırada arkadan gelen başka bir hafif ticari araç, tıra adeta ok gibi saplandı. Araçta sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Başakşehir Habipler-Mahmutbey yolu üzerinde sabah saatlerinde zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Haydar Tanrıverdi yönetimindeki 34 HHL 003 plakalı hafif ticari araç, önünde ilerleyen 54 APE 367 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, her iki aracın sürücüsü de işlemler için araçlarından inerek yol kenarında kaza tespit tutanağı tutmaya başladı. Sürücüler kaza raporu hazırladığı esnada aynı istikamette ilerleyen 34 NS 7270 plakalı hafif ticari araç, duran tıra arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari araç adeta paramparça olurken, sürücü kabinde sıkıştı. İlk kazanın sürücüleri ise ikinci kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haydar Tanrıverdi, "Önümdeki araba sola kaçtı, kaçış yapamadım. Frene bastım ama benim kaputumda da hasar oldu. Aracımı tırın önüne aldım. Tutanak tutuyorduk, bu sırada bir ses geldi. Araçtan dışarı çıktı. Araç hasarlıydı, şoför araçta sıkışmıştı. Polisi, sağlık ekiplerini aradık. Hep beraber kapıyı parçaladık şoförü çıkardık, ayıktı" dedi. - İSTANBUL

