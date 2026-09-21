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Başakşehir’de iki kişi sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Başakşehir’de iki kişi sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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Başakşehir’de iki kişi sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.

Başakşehir'de iki kişi sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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