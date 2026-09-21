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Başakşehir'de iki kişi sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı