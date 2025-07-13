Başakşehir'de İki Grup Arasında Taşlı Sopalı Kavga

Başakşehir'de İki Grup Arasında Taşlı Sopalı Kavga
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İstanbul'un Başakşehir ilçesinde Güvercintepe Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada taş ve sopalar kullanıldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı, bazı şahıslar yaralandı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesi Güvercintepe Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle taş ve sopalarla kavga çıktı. Saldırı anları, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde gerçekleşti. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde şahısların birbirlerine sopalar ve taşlarla saldırdığı, olay sırasında çevredeki bazı vatandaşların panik yaşadığı görüldü. Kavgada bazı şahısların çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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