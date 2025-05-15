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Başakşehir'de İETT Otobüsü Yangını

Başakşehir'de İETT Otobüsü Yangını
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İstanbul'un Başakşehir ilçesinde seyir halindeki bir İETT otobüsünde çıkan yangın, otobüsü kullanılamaz hale getirdi. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Başakşehir'de İETT otobüsü alev alev yandı

İSTANBUL - Başakşehir'de seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Alev alev yanan otobüs kullanılamaz hale gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgilere göre Bahçeşehir 1. Kısım Arıkuşu Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm otobüsü sardı. Olay sırasında otobüste yolcu bulunmadığı öğrenildi. Araçtan inen otobüs şoförü, alevlere yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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